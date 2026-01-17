Afiliados a Morena la mitad del SNTE

Como antaño, el SNTE colocó en masa a sus agremiados como fuerza militante del partido oficial. Un millón 250 mil maestros sindicalizados ya fueron afiliados también a Morena.

Se trata de la mitad de los integrantes de todo el SNTE, un gremio con 2 millones 500 mil maestros.

Su líder, Alfonso Cepeda, informó la cifra de adheridos durante un encuentro con la líder de Morena, Luisa María Alcalde, en Piedras Negras, Coahuila, la noche del jueves, y dijo que todavía faltaban más.”Decirles que a nivel nacional llevamos un millón 250 mil afiliados, aproximadamente, y seguimos en esa ruta porque creemos que podemos aportar muchas afiliaciones más”, dijo Cepeda a Alcalde.

Tanto el SNTE como Morena prohíben en sus estatutos la afiliación corporativa. Pero las afiliaciones ocurrieron en eventos masivos coordinados por los dirigentes magisteriales. Los maestros no acudieron a oficinas a registrarse voluntariamente en el partido oficial.

Información de Agencia Reforma