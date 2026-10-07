Advierte Fiscalía sobre fraudes y robo de información a través de supuestas empresas de paquetería

– Solicitan códigos y contraseñas, o envían enlaces maliciosos, para comprometer las cuentas personales y pedir dinero a nombre de las víctimas

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– Llaman a compartir video e imágenes preventivas de la campaña “Detente, Verifica, Protégete”

Como parte de la campaña “Detente, Verifica, Protégete”, realizada en coordinación con la Universidad Autónoma de Chihuahua, la Fiscalía de Distrito Zona Centro, alertó sobre una modalidad delictiva en la hacen creer a las personas que se comunican de empresas de paquetería con el propósito de hacerlas víctimas de un fraude.

El Fiscal de Distrito Zona Centro, Dr. Heliodoro Emiliano Araiza Reyes, y la agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos Informáticos, Mariana Ivette Torres Torres, explicaron las características de este modus operandi, y pidieron a la población, difundir los materiales audiovisuales preventivos.

La agente del Ministerio Público, describió que, en esta modalidad, los delincuentes buscan suplantar cuentas electrónicas de las víctimas, a quienes contactan mediante llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp, haciéndose pasar por personal de una empresa de paquetería.

Bajo distintos pretextos le informan que existe un problema con su envío, o que es necesario realizar un pago para que el paquete pueda ser entregado.

“En algunos casos también puede que soliciten códigos de verificación que llegan directamente al dispositivo de la víctima, con la finalidad de obtener acceso a sus cuentas y posteriormente suplantar su identidad para contactarse con familiares, amigos, conocidos y solicitarles dinero”, alertó.

Ante ello, reiteró el llamado a la ciudadanía para que extremen precauciones, y nunca proporcionen códigos, contraseñas o información de seguridad, ni realicen depósitos, ante este tipo de mensajes o llamadas.

Recomendó también que, si un supuesto conocido solicita dinero de manera urgente, se verifique primero que realmente se trate de esa persona.

“La prevención es fundamental, no hay que compartir información de seguridad, ni acceder a enlaces sospechosos, ni realizar pagos ante solicitudes que generen presión o urgencia”, concluyó.