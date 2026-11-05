Adulto mayor termina hospitalizado tras feroz ataque de perro en Colonia Nombre de Dios

Con heridas por mordeduras en la cabeza, los antebrazos y distintas partes del cuerpo terminó un hombre de 72 años, luego de ser atacado por un perro que salió de un taller mecánico en la colonia Nombre de Dios.

Los hechos se registraron en el cruce de las calles Juan de Dios Martín Barba y Roble, cuando el adulto mayor caminaba por el exterior del establecimiento y repentinamente el animal salió para abalanzarse contra él, provocándole múltiples lesiones.

Ante la gravedad de las heridas, paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y posteriormente trasladarlo a un hospital para su valoración médica.

Al lugar también llegaron elementos de la Policía Municipal, quienes levantaron el reporte correspondiente. Tras el incidente, el portón del taller fue cerrado y el perro quedó encerrado en el inmueble.