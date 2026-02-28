Adulto mayor fallece en vía pública al norte de la ciudad; presumen infarto

La tarde de este sábado un hombre de aproximadamente 70 años de edad perdió la vida en la vía pública, luego de colapsar cuando se encontraba en la lateral del Periférico de la Juventud, en sentido de sur a norte, a la altura del cruce con Francisco Villa.

De acuerdo con los primeros reportes, el adulto mayor se desvaneció repentinamente en el área cercana a la parada de camión, lo que generó la movilización de cuerpos de emergencia tras el llamado de testigos al número de emergencias.

Al lugar arribó una unidad médica cuyos paramédicos intentaron valorar al hombre; sin embargo, confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Elementos de la Policía Municipal procedieron a acordonar la zona para resguardar la escena en tanto se daba aviso a personal de la Fiscalía General del Estado, que se encargará de las diligencias correspondientes.

De manera preliminar, se presume que la causa del fallecimiento pudo haber sido un infarto, aunque serán las autoridades ministeriales quienes determinen oficialmente las circunstancias del deceso.