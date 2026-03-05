Acudirá secretario General de Gobierno a reunión de la Comisión de Movilidad Urbana del Legislativo; revisarán mejoras al transporte

La diputada local Joss Vega, presidenta de la Comisión de Obras, Servicios Públicos, y Desarrollo y Movilidad Urbana del Congreso del Estado, informó que la próxima semana, el secretario General de Gobierno, Santiago de la Peña, acudirá a una reunión de dicha Comisión para revisar mejoras en el transporte público en Ciudad Juárez y Chihuahua capital.

Así lo acordaron tanto Vega Vargas, diputada local del PAN y el diputado local de Morena, Óscar Avitia, integrantes de dicha Comisión, luego de que hoy acudieran a Palacio de Gobierno para reunirse con De la Peña.

Al salir de la mencionada reunión, la diputada panista informó que “venimos a hacer una serie de planteamientos para unos temas en Ciudad Juárez y por supuesto para Chihuahua Capital, que es mi representación, más que todo para iniciar estos trabajos que estaremos haciendo la próxima semana en donde nos acompañará el secretario General de Gobierno a la Comisión”.

Joss Vega adelantó que en Chihuahua capital, dentro del Distrito 15, hay dos rutas que estaremos modificando para que puedan entrar de la avenida Tecnológico hacia la Juan Escutia, porque estaba faltando esa parte de Infonavit que se cubriera y una parte al norte por ruta 100, que también queremos que haya una modificación, entonces estamos haciendo lo pertinente con las gestiones”.