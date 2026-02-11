Actividades de la anticastrista Payá de la CIDH en México, ameritan investigación de Cancillería: Morena

Ciudad de México. Las actividades en México de la funcionaria Rosa María Payá, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en las que promovió acciones en contra del gobierno de Cuba, ameritan una investigación de la Secretaría de Relaciones Exteriores, consideró el grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados.

Como se informó en este diario, Payá –quien tiene una conocida militancia anticastrista– ha realizado en meses recientes diversas visitas de carácter no institucional a México para reunirse con sectores de la derecha local, sin que haya constancia de que buscara reunirse con autoridades mexicanas ni de que tuviera alguna misión oficial en el país.

Al ser consultado sobre el tema, el coordinador de la bancada guinda en San Lázaro, Ricardo Monreal, consideró que este hecho “sí amerita una respuesta de carácter diplomático por parte de la Cancillería”.

Lo anterior, dijo, “porque no se puede incursionar en México para condenar o para atacar a un país por parte de una funcionaria, que dentro de sus facultades y obligaciones no es esa, y que debió haber avisado a la cancillería sobre el trabajo que está desarrollando como representante de un organismo internacional”.

En ese mismo tono, el también presidente de la Junta de Coordinación Política subrayó que “nosotros no estamos de acuerdo en este tipo de eventos clandestinos, sigilosos, que tienen por propósito atacar a naciones en lo individual en nuestro país. Aquí tenemos que respetar el principio de la no intervención, de la autodeterminación de los pueblos, y de la solución de controversias por la vía pacífica”.

Cuando se le preguntó sobre el auspicio del empresario Ricardo Salinas Pliego a las actividades donde participó Payá, Monreal dijo que no tiene pruebas al respecto, por lo que se limitó a referirse a las actividades de la funcionaria de la CIDH.