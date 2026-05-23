Aclara Segob que los citatorios de la FGR a Rubén Rocha Moya y Maru Campos son en calidad de testigos

La Secretaría de Gobernación aclaró este 23 de mayo que los citatorios emitidos por la Fiscalía General de la República al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, son un asunto de procedimiento. La dependencia federal subrayó que ambos acudirán en calidad de testigos, no como personas imputadas.

La precisión llega luego de que la FGR diera a conocer los avances en dos indagatorias de interés público. Segob retomó la versión oficial de la propia Fiscalía y la trasladó al espacio público para despejar interpretaciones políticas alrededor de las diligencias.

En su comunicado, la dependencia recordó que la FGR es un órgano constitucional autónomo. Sus actuaciones, dijo, se desarrollan con fundamento en la ley y sin interés político de por medio. La aclaración busca desactivar lecturas que conectaran los citatorios con eventuales presiones desde el Ejecutivo federal.

El comunicado 291/26 de la FGR detalla que Maru Campos, gobernadora constitucional de Chihuahua, fue citada junto con el exfiscal General de Justicia de esa entidad. Ambos acudirán a rendir entrevista ministerial ante el Ministerio Público de la Federación.

El llamado se desprende de la cadena de mando de las y los servidores públicos que participaron en el operativo de la Sierra del Pinal, registrado los días 17 y 18 de abril. La Fiscalía busca esclarecer los hechos a partir de los testimonios de quienes ocupaban posiciones de decisión en la estructura estatal cuando ocurrió la intervención.

El caso de Sinaloa tiene otro origen. La indagatoria se abrió a raíz de la acusación presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York contra 10 ciudadanos mexicanosoriginarios del estado, entre ellos Rubén Rocha Moya, gobernador con licencia. La FGR decidió citarlos a rendir entrevista en sede del Ministerio Público de la Federación.

El propósito declarado por la FGR es avanzar con seriedad y exhaustividad en la indagatoria. La diligencia se inscribe dentro de los planes de investigación que la institución autónoma definió para responder al expediente abierto en territorio estadounidense, sin que ello implique todavía un señalamiento formal por parte de la autoridad ministerial mexicana.

En ambos casos, la FGR afirma que actúa con apego a sus atribuciones constitucionales y legales, y con sujeción al debido proceso. La Segob respaldó ese marco de actuación en su aclaración pública del día y reiteró que la Fiscalía continuará comunicando con transparencia los avances de las investigaciones en curso.

Información tomada de El Heraldo de México