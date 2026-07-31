Accidentados en Madera sufrieron caída de 150 metros, 5 en estado crítico de salud

El fiscal de Distrito Zona Occidente, Juan Carlos Portillo Coronado informó que el camión que se volcó ayer jueves en el municipio de Madera sufrió una caída de 150 metros de altura, motivo por el cual, se dificultó en un inicio el rescate de las personas que viajaban a bordo.

Por su parte, la Secretaría de Salud señaló que en el vehículo iban 40 personas de las cuales, 1 falleció en el lugar y 5 más se encuentra en estado crítico, 2 en código rojo y 3 en código amarillo.

Los pacientes en código rojo y uno de los que está en código amarillo fueron trasladados al Hospital Ángeles de la ciudad de Chihuahua, las otras dos personas en código amarillo se encuentran en el Hospital Ángeles de ciudad Cuauhtémoc.

La información continúa en actualización conforme avanzan las labores de atención y traslado.