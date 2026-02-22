Abaten a ‘El Mencho’, líder de CJNG, en operativo federal

Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, fundador y líder máximo del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue abatido por fuerzas federales este domingo 22 de febrero.

Funcionarios de primer nivel confirmaron a MILENIO que El Mencho fue abatido en Jalisco en un operativo encabezado por el Ejército.

Esta mañana, se reportaron operativos de seguridad en el municipio de Talpa de Allende, una zona dominada por Oseguera Cervantes.

Posteriormente se registraron bloqueos carreteros en al menos seis entidades: Jalisco, Michoacán, Colima, Tamaulipas, Guanajuato y Aguascalientes.

El Mencho nació el 17 de julio de 1966 en la comunidad de Naranjo de Chila, en el municipio de Aguililla, Michoacán. De joven migró a Estados Unidos y a su regresó se volvió cercano Ignacio Coronel Villarreal, Nacho Coronel.

Tras la muerte de Nacho Coronel, El Mencho y Erik Valencia Salazar, El 85, fundaron el Cártel Jalisco Nueva Generación.

¿Quién era El Mencho, líder del CJNG?

​El Mencho se convirtió en el capo más poderoso del país, luego de la captura de Joaquín El Chapo Guzmán. Nemesio Oseguera, de 53 años, abandonó el sexto grado para ayudar a su familia a recoger aguacates. De adolescente se escabulló en Estados Unidos e intentó construir una red de clientes como dealer, pero fue detenido.

De joven, él y su hermano mayor Abraham Oseguera vendieron heroína a dos policías encubiertos en 1992 y fueron enviados a una prisión federal y luego deportados.

​En 1997 viajó a Tijuana, allí construyó un próspero negocio de narcotráfico, posteriormente trabajó como oficial de policía en Tomatlán, Jalisco, aprendiendo el funcionamiento interno.

El Mencho y su incursión en el mundo del narco

El Mencho formó parte de la red de sicarios que protegía a Armando Valencia Cornelio, El Maradona. Fue así como Oseguera Cervantes se vinculó primero al cártel del Milenio, organización aliada de Ignacio Coronel Villarreal, miembro del cártel de Sinaloa que fungía como mano derecha de El Chapo.

Los traficantes de este grupo traficaban drogas, administraban las finanzas y actuaban como sicarios del cártel de Sinaloa en Jalisco y Colima.

Tras la muerte de Nacho Coronel y la captura del líder del cártel del Milenio, Óscar Orlando Nava Valencia, El Lobo, el grupo delictivo se dividió en dos: Los Torcidos y La Resistencia.

Estos grupos iniciaron una lucha por el control del narcotráfico en Jalisco y fue la organización de Los Torcidos la que terminó convirtiéndose en lo que ahora es el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Con El Mencho como su líder y junto con su brazo derecho identificado como Los Cuinis, liderado por los hermanos González Valencia comenzaron a extenderse por la Ciudad de México, Colima, Michoacán, Guanajuato, Nayarit, Guerrero, Morelos, Veracruz y Baja California, según información del Procuraduría General de la República. El Mencho se casó con una de las hermanas de los Valencia para fortalecer su relación con Los Cuinis.

Con información de Milenio