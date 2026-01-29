Aaron Judge es la portada del videojuego MLB The Show 26

Aaron Judge es el atleta en la portada de MLB The Show 26, según anunció el juego.

Judge se convierte en el segundo jugador en aparecer en la portada del juego dos veces. El integrante del Salón de la Fama del Beisbol, Joe Mauer, es el otro jugador que ha aparecido dos veces (2010 y 2011). El juego se lanza el 17 de marzo con acceso anticipado a partir del 13 de marzo.

A diferencia de su primera aparición, la obra de arte de este año refleja múltiples capítulos de la carrera beisbolística de Judge. Al igual que en la edición de 2018, Judge aparece con el icónico uniforme a rayas de los New York Yankees, pero esta vez también aparece un jersey del equipo estadounidense detrás de él, antes de su primera aparición en el Clásico Mundial de Beisbol en marzo. La ubicación de la escuela secundaria de Judge está resaltada en un mapa de California, junto con su camiseta de beisbol de Fresno State.

El diseño dejó atónito a Judge.

“La portada que tienen para este año va a ser muy especial”, declaró a ESPN. Tiene muchos vínculos con diferentes aspectos de mi vida. Creo que los aficionados lo disfrutarán, e incluso los jugadores que no ven mucho beisbol y que lo juegan lo disfrutarán mucho.

Cuando Judge regresó a su casa en California el pasado Día de Acción de Gracias, empezó a buscar en su armario. El estrella de los Yankees se topó con copias selladas de MLB The Show 18, el videojuego cuya portada muestra a Judge con el uniforme de los Yankees, sosteniendo un bat y haciendo muecas.