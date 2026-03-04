A estas alturas las mujeres no deberían ser maltratadas, las apoyamos; señala Canaco

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Alejandro Lazzarotto Rodríguez señaló que es una pena que a estas alturas las mujeres siguieran viviendo violencia, pues ninguna debería ser maltratada no marchar por estos delitos que ya deberían de haberse erradicado.

“Fíjese que lo que nosotros esperaríamos que ya a estas alturas, primero que las mujeres no fueran maltratadas, eso esperaríamos. Segundo, que las mujeres no se manifestaran de esa manera maltratando más las cosas porque creo que no son las formas pues todo implica un gasto adicional para muchas gentes”, comentó.

Asegura que no está bien que se maltrate la propiedad ajena por manifestaciones, en especifico las instalaciones de gobierno estatal y municipal, además de comercios que sufren dañados cada año y representa un gasto e incluso el material de protección.

”Y pues ya a estas alturas pensaría uno que eso no debería existir, pero apoyamos a las mujeres, digo, tristemente, tenemos que apoyar algo que no debería suceder, ¿verdad? Pero sigue sucediendo psicológica y físicamente y más, más, más, más puntual que antes o que nunca yo creo”, finalizó.