A disposición de FGR asegurado por DSPM y AEI con arma y 27 cartuchos

Mediante un operativo de la Policía Municipal con agentes de la AEI se realizó la detención de un joven por la supuesta portación de un arma de fuego y cartuchos, quien se encontraba en las inmediaciones del Periférico de la Juventud la tarde del viernes.

El detenido dijo llamarse Elvis Alan C. R., de 27 años y fue ubicado en las calles Universidad de Guadalajara y Periférico de la Juventud en poder de una pistola en color negro y dorado y 27 cartuchos de calibre .38 que traía en 3 cargadores, conforme a lo asentado en el reporte oficial de los agentes investigadores de la DSPM y la AEI.

EL probable responsable se encontraba con un auto rojo de la marca VW Jetta modelo 2014, que si bien no contaba con reporte de robo, fueron asegurados para su resguardo, en tanto la evidencia y el joven quedaron a disposición de la Fiscalía General de la República para su seguimiento.

El presente documento es meramente informativo y será en su momento la autoridad correspondiente quien determine la responsabilidad de las personas mencionadas en él.