A días de ofrecerles a familias desplazadas la posibilidad de regresar a Atascaderos: De la Peña

El secretario general de Gobierno, Santiago De la Peña Grajeda aseguró que están a días de poder ofrecerle a las familias desplazadas en la comunidad de Atascaderos, municipio de Guadalupe y Calvo, la posiblidad de regresar a sus hogares.

Destacó que se han realizado mesas de trabajo interinstitucional entre dependencias como la Secretaría General de Gobierno, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas (SPyCI) para generar un ambiente de seguridad en el que las más de 200 familias sientan la confianza de volver a su lugar de residencia.

“Hemos estado trabajando en una mesa interinstitucional, la Secretaría General de Gobierno, las Fiscalías por supuesto, la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas y de lo que se trata es de restablecer las condiciones de disipar todas las dudas, de garantizar la seguridad por supuesto, pero además, la paz, la tranquilidad, el libre desarrollo de las actividades sociales, económicas y culturales en esa zona y creo que estamos a días de que podamos ofrecerles a los habitantes de esa zona del Estado de esa importante región, pues que regresen a sus casas sin mayor temor”.