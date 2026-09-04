“A Chihuahua se le entiende escuchando”: Rafa Loera recorre la CDP

Bajo la premisa de que las verdaderas necesidades de la ciudad se conocen de primera mano escuchando primero a la gente en las colonias, el aspirante a la presidencia municipal, Rafa Loera, recorrió las calles de la CDP.

Durante su visita, tuvo la oportunidad de platicar y convivir de cerca con los vecinos del sector, dejando claro el mensaje principal de su recorrido: a Chihuahua se le entiende escuchando.

Loera destacó la importancia de mantener un diálogo directo y honesto con las familias, donde las inquietudes, propuestas y experiencias diarias de los colonos sean el centro de cualquier proyecto enfocado en mejorar la capital.

En sus pláticas vecinales, agradeció profundamente el cálido recibimiento de la gente de la CDP. Valoró la confianza que le brindan al abrirle las puertas de sus hogares y compartir con él su visión para el desarrollo de la comunidad.

Rafa Loera mantiene firme su dinámica de trabajo constante en el territorio, demostrando que su prioridad es la atención a los barrios.

Reiteró su convicción de que la mejor manera de hacer equipo y construir un futuro próspero para Chihuahua es sumando esfuerzos y caminando siempre junto a su gente.