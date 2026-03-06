8M mujeres ganan terreno; falta protección en violencia familiar: señala CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Leopoldo Mares Delgado, lanza un llamado de apoyo a la mujer que ha ganado terreno en varios sectores económicos, pero queda un pendiente en seguridad, principalmente violencia contra las mujeres.

En el marco del Día Internacional de la Mujer llama a reivindicar la condición de la mujer ya que aún falta mucho tramo para hacer en el tema de seguridad, esto debido a que las estadísticas dan buenos resultados en algunos delitos pero aún queda pendiente en la violencia familiar o violencia contra la mujer, señala que no se han logrado las condiciones.

“Poner muros, pues todos los están poniendo en todas partes y prefiero irme por reivindicar el valor de la mujer con la educación de los hijos y educación que eso tiene que ver mucho, sino lo valoramos está mal”, comentó.

Asegura que las mujeres van ganando participación en diferentes espacios empresariales, política y más dando un claro ejemplo de mejorará en próximos años.