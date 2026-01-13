80 familias de Riberas Etapa 8 reciben respaldo de Cuauhtémoc Estrada

Ochenta familias de la colonia Riberas Etapa 8, asentadas en lo que antes fue el ejido Jesús Carranza, continúan viviendo sin acceso a energía eléctrica ni agua potable, una situación que se ha prolongado durante meses y que afecta directamente su vida diaria.

Ante esta realidad, el diputado Cuauhtémoc Estrada, coordinador de las y los diputados de morena en el Congreso del Estado, acudió este fin de semana a la colonia para escuchar de primera mano los testimonios de las y los vecinos y activar gestiones que permitan resolver esta problemática.

Durante el encuentro, las familias relataron las dificultades que enfrentan al carecer de servicios básicos, por lo que el legislador se comprometió a entablar mesas de trabajo con autoridades de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y del organismo operador del agua, con el objetivo de avanzar hacia una solución.

Estrada subrayó que el acceso a la luz y al agua no es un privilegio, sino un derecho, y aseguró que dará seguimiento puntual a las gestiones hasta que las familias de Riberas Etapa 8 cuenten con los servicios que les corresponden.