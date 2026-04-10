1er trimestre del 2026 Chihuahua capital creó 6, 608 empleos

Datos de la Plataforma de Inteligencia Competitiva del Sector Privado (PICSP) señaló que este la capital de Chihuahua a sigo líder en la creación de empleo en el primer trimestre del año, destacando de enero a marzo se han dado 6 mil 608 nuevos empleos.

En estos primeros meses se registra una recuperación de empleo, se recupera lo perdido en el mes de diciembre del 2025 con un incremento del 45% en el primer trimestre, la capital se destaca por ser el de mayor generación de empleo en la entidad.

Durante el periodo de enero a marzo del 2026, la ciudad de Chihuahua generó un total de 6,608 nuevos empleos.

En el acumulado del año por sectores económicos, la industria de la transformación encabezó la creación de empleo con 2,220 puestos, mientras que la industria extractiva registró la mayor pérdida, con una disminución de -6 plazas.

La generación de empleo se concentró principalmente en las grandes empresas, que aportación 4,351 puestos de trabajo en lo que va del año.