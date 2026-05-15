15 de mayo: SEP anuncia incremento salarial de 9% para maestros

Ciudad de México. En el Día del Maestro, el gobierno federal anunció un incremento salarial para el gremio de 9 por ciento, “entre prestaciones y reconocimiento al salario”. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó: “ojalá fuera el doble, pero estamos en este marco de construcción de un nuevo país en donde los recursos públicos se distribuyen al pueblo de México y lo que podamos hacer por las y los maestros lo vamos a hacer, por agradecimiento permanente a ustedes”.



En la sede de la Secretaría de Educación Pública (SEP), destacó que “hemos hecho un gran esfuerzo para este aumento salarial”. México, aseveró, no sería lo que es, si no fuera por el magisterio nacional, “por el trabajo que hacen todos los días, no sólo en la formación, sino en la construcción de un país libre y democrático”.



Este año, explicó, “estamos destinando un recurso muy importante a los programas de Bienestar, son cerca de un billón de pesos”, que gracias a estos y al incremento al salario mínimo, “13.5 millones de mexicanas y mexicanos salieron de la pobreza”.



Indicó que “cerca de otro billón se dedica a infraestructura, desde la Escuela es Nuestra hasta las grandes obras de infraestructura del país. Hemos reducido el presupuesto operativo del gobierno en un monto prácticamente del 30 por ciento adicional a lo que ya había disminuido en el periodo del presidente López Obrador”.



Ante docentes y la dirigencia del SNTE, la jefa del Ejecutivo destacó que un gobierno que reconoce la educación pública y su fundamento sustantivo, que son los maestros de México, es uno “que está cerca del pueblo”.



Resaltó que “la independencia, la soberanía, la democracia, la libertad, la justicia social y el sentido comunitario es lo que yo valoro de la nueva escuela mexicana”.



Hoy, dijo la presidenta Sheinbaum, luchamos “porque México sea un país independiente y soberano, que nadie le diga cómo debemos organizarnos, cómo debemos gobernarnos”, así como por la justicia social y por la democracia.



El titular de la SEP, Mario Delgado, al dar a conocer el incremento salarial, dijo que fue un acuerdo con los maestros y ello refleja la voluntad de la Presidenta “por mejorar de manera permanente las condiciones laborales, económicas del magisterio nacional”.



De igual manera, señaló que es “un gran reconocimiento y un esfuerzo extraordinario de las finanzas públicas”. Con el aumento, indicó, “se mantiene la tendencia de recuperación en términos reales del salario de los maestros y las maestras que ha logrado ya superar, en tan sólo 7 u 8 años con los gobiernos de la Transformación, el rezago que se acumuló durante la larga noche neoliberal de más de 35 años de años, donde año con año los maestros veían cómo el poder adquisitivo de su salario, iba perdiendo capacidad”.



A la ceremonia también asistieron las secretarias de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez; y de Ciencia y Tecnología, Rosaura Ruiz Gutiérrez; el dirigente del SNTE, Alfonso Cepeda, entre otros funcionarios.



En el acto, en el que se entregó la condecoración Maestro Altamirano, que reconoce a los profesores con más de 40 años de servicio, Cepeda agradeció los compromisos cumplidos por la Presidenta.



También se pronunció por que desaparezca la Unidad del Sistema para la Carrera de los Maestros (Usicam), “para construir un nuevo sistema de contratación, promoción y permanencia que garantice el derecho a la educación, los derechos laborales y evite cualquier forma de corrupción, opacidad y conflicto de interés; que reconozca la antigüedad y abra las puertas a las nuevas generaciones que sea transparente”.



Igualmente, dijo que es urgente “eliminar las desigualdades entre las personas trabajadoras de los apartados A y B del artículo 123 constitucional”, así como derogar “el injusto, régimen de pensiones, previsto en la Ley del Issste.