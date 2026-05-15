Reconoce Mario Vázquez labor del magisterio y llama a defender a Chihuahua

En el marco del Día del Maestro, el senador por Chihuahua del Partido Acción Nacional (PAN), Mario Vázquez, asistió al festejo organizado por el Gobierno Municipal de Parral, encabezado por el alcalde Salvador Calderón, donde reconoció la labor de maestras y maestros como pieza fundamental para el desarrollo de Chihuahua y del país.

Durante su mensaje, el legislador recordó que durante su gestión como alcalde de Santa Isabel impulsó acciones para fortalecer la equidad educativa en comunidades rurales con escuelas atendidas por un solo maestro, lo que derivó en los ahora conocidos CREI, Centros Regionales de Educación Integral, esfuerzo que contó con el respaldo del entonces gobernador Patricio Martínez.

Mario Vázquez expresó que mantiene un compromiso permanente con la educación y con la generación de oportunidades para niñas, niños y jóvenes. Asimismo, destacó que conoce la docencia desde adentro, al haberse desempeñado como maestro de secundaria y preparatoria, experiencia que le permitió confirmar que “la mejor forma de aprender es enseñando”

Durante su mensaje, Vázquez destacó que Chihuahua debe mantenerse como un estado de libertades, democracia y oportunidades para las familias, por lo que llamó a la unidad de los chihuahuenses para evitar que la entidad caiga en manos del crimen organizado.

“No queremos que Chihuahua se convierta en un narcoestado”, expresó Mario Vázquez ante los asistentes al mencionar la situación actual que tiene el país.

El senador reconoció el papel del magisterio en la formación de nuevas generaciones y afirmó que el conocimiento, los valores y las herramientas que brindan a sus alumnos son fundamentales para construir una mejor sociedad. “Lo que ustedes dan a las niñas, niños y jóvenes, es lo que ellos utilizarán para salir adelante y aportar a nuestro país”, señaló.

Finalmente, reiteró su reconocimiento a las maestras y maestros de Parral y de todo Chihuahua por su trabajo diario, dedicación y compromiso con la educación, exhortándolos a seguir formando ciudadanos que contribuyan al bienestar y al futuro de México.