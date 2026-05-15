Reportan a hombre baleado en Rinconadas Los Nogales; no presentó lesiones aparentes

Un hombre que viajaba a bordo de una bicicleta con remolque reportó haber sido atacado a balazos por el conductor de un vehículo Nissan Tiida en calles de la colonia Rinconadas Los Nogales, lo que generó la movilización de corporaciones policiacas.

El hecho fue reportado en el cruce de las calles Sierra del Borrego y Del Comanche, hasta donde arribaron elementos de la Policía Estatal y agentes de la Policía Ministerial para entrevistarse con el afectado. El hombre indicó que accidentalmente se atravesó al paso del automóvil, situación que molestó al conductor.

De acuerdo con la versión proporcionada a las autoridades, el guiador del Nissan Tiida sacó un arma de fuego y realizó disparos en su contra para posteriormente huir del lugar. A pesar del incidente, el denunciante no presentaba lesiones aparentes, mientras que los agentes tomaron nota de lo ocurrido e iniciaron las investigaciones correspondientes.