Renegociación TMEC se extenderá a julio; falta de seguridad en México pesará: Coparmex

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Jorge Treviño Portilla dio a conocer que ante señalamientos de expertos que indican una extensión de la renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá (TMEC) esto por temas de inseguridad en México, le podría extender hasta julio.

Se tenía proyectado que la renegociación se realizaría el 1 de junio, pero se comenzará hasta julio con una revisión técnica la cual llevará su tiempo, destacando que el TMEC sigue vigente en lo que se dan las negociaciones.

“El tema de seguridad o falta de seguridad en México va a seguir siendo el tema central del tratado con todo y que sea comercial, eso si le va a meter complejidad a la negociación, pero creo que, si el gobierno de México actúa en base a lo que más le conviene a nuestro país, debe ser un doble gane por que tendríamos un mejor tratado porque lo vemos todavía con buenos ojos”, comentó.

Asegura que la revisión es compleja por las cuestiones que ha mencionado el vecino país Estados Unidos, pues aun cuando México es su principal socio comercial, el tema de seguridad será prioridad para las negociaciones.