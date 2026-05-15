Sandra Echeverría lanza “Con esta me despido”, una canción sobre amor propio y despedidas

La actriz y cantante convierte el desamor en declaración de fuerza: su nuevo sencillo apuesta por el regional mexicano y un mensaje claro: elegirse a uno mismo.

La nueva etapa musical de Sandra Echeverría no solo marca un regreso, sino una declaración emocional sin filtros. Con “Con esta me despido”, la artista apuesta por una narrativa íntima que pone al centro una decisión radical: elegirte a ti mismo, incluso cuando duele.

Aunque muchos la reconocen por su carrera actoral, Echeverría ha construido en paralelo un camino sólido como compositora. Ha colaborado con distintos artistas y proyectos, pero este nuevo sencillo tiene un peso distinto: nace completamente desde su voz, su experiencia y su necesidad de contar una historia propia.

La canción surgió de manera casi espontánea. En una sesión de composición junto a Ángela Dávalos y Efraín Ardila, el tema tomó forma en apenas dos horas. El resultado fue una pieza honesta, directa y emocionalmente contundente, que refleja una de las cosas que más disfruta: escribir desde la verdad.

Sandra Echeverría, actriz mexicana, presenta su nuevo sencillo. (Cortesía. )

“Con esta me despido” aborda relaciones marcadas por el desgaste, la manipulación emocional o la falta de prioridad. La narrativa, con tintes teatrales al estilo de Juan Gabriel, construye una historia donde la protagonista decide romper el ciclo. La frase clave lo resume todo: “si se trata de elegir, me elijo a mí”.

Para Echeverría, la música tiene una función que va más allá del entretenimiento. La entiende como una forma de terapia accesible, una vía para que quienes no buscan ayuda profesional puedan encontrar claridad emocional. Su objetivo es provocar una conexión real, una emoción que detone decisiones.

Curiosamente, el tema no fue concebido inicialmente como una canción para ella ni dentro del regional mexicano. Fue hasta que se propuso un arreglo ranchero que todo cobró sentido. El resultado transformó por completo la pieza, alineándola con un género con el que la artista tiene una conexión profunda desde la infancia.

Sandra Echeverría, compuso este tema. (Cortesía. )

Esa relación con la música ranchera viene de sus raíces familiares y de referentes femeninos que marcaron su formación. Hoy, su apuesta también es política dentro de la industria: abrir más espacio para mujeres en un género históricamente dominado por hombres, donde —según ella misma señala— aún falta camino por recorrer.

Después de casi dos años sin lanzar música, este sencillo representa el inicio de una nueva etapa creativa. Con un equipo renovado y planes de publicar temas de forma constante, Echeverría no solo regresa: redefine su lugar en la música con una propuesta más personal, más libre y emocionalmente más poderosa.