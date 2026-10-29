Zuany debe comparecer hoy ante juez federal por amparo contra orden de aprehensión

Gilberto Loya Chávez, encargado de la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer que este jueves se llevará a cabo la audiencia incidental dentro del recurso de amparo que promovió Guillermo Arturo Zuany Portillo, exfiscal de Operaciones Estratégicas.

Se trata de un amparo indirecto en contra de la orden de aprehensión que se libró en su contra, por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición, por el operativo en El Pinal, Morelos el pasado mes de abril.

El amparo derivó en una suspensión provisional por la cual, la Fiscalía se encuentra impedida para ejecutar la orden de aprehensión mientras que Guillermo Zuany debe comparecer este jueves ante un juez federal, de lo contrario, quedará por desechado el recurso que promovió.

La audiencia se llevará a cabo en el Juzgado Décimo Primero bajo el numeral 2735/2026.