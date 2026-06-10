Zona rural más segura e iluminada; Municipio modernizó 18 ejidos con alumbrado LED

H. Ciudad de Chihuahua, Chih., a 10 de junio de 2026.- El Gobierno Municipal que encabeza el alcalde Marco Bonilla, concluyó la modernización total del alumbrado público en 18 ejidos de la zona rural, los cuales hoy cuentan con iluminación LED al 100 por ciento, mejorando significativamente la calidad de vida y la seguridad de habitantes.

La Dirección de Mantenimiento Urbano intervino: San Agustín, Rancho de Cobos, El Ojito, Ciénega de Ortiz, Rancho de Trillo, El Salitre, La Cieneguita, Palo Blanco, Rancho El Alamillo (Alamillo de Bailón), Rancho Los Aguilares, La Piedra, La Jabonera, Rancho de Meza (El Taráis), La Molina, El Terrero, La Casita, El Nogalito y La Noria.

Esta nueva tecnología, aparte de brindar mayor seguridad, ilumina más gracias a la luz blanca y un mejor cuidado del medio ambiente por su poco gasto energia.

La Dirección de Mantenimiento Urbano, continuará con los trabajos para ampliar la cobertura de alumbrado LED en las comunidades que aún faltan por intervenir, con la meta de alcanzar una zona rural completamente modernizada y mejor iluminada para todas y todos.