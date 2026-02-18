YouTube regresa luego de caída masiva que dejó a miles sin acceso a plataforma de videos

YouTube ha sufrido una masiva caída en varios países, con miles de usuarios reportando fallos en el funcionamiento de la plataforma, de acuerdo con los datos de Downdetector.

Los reportes indican que más de 355.000 personas experimentaron fallos en la aplicación de video en EE.UU., mientras que otras 39.000 lo hicieron en el Reino Unido. Rusia también registró más de 306.000 errores en la plataforma.

Por otro lado, Brasil ha sido uno de los países latinoamericanos más afectados, con más de 47.000 denuncias. A su vez, México reportó unas 12.500 incidencias y Colombia unas 4.000.

En un mensaje enviado a los usuarios, YouTube pidió comprensión y afirmó que sus equipos están trabajando en solucionar el asunto.