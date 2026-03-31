Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares, el gran apoyo de ‘Checo’ Perez en su regreso a la Fórmula 1

El piloto Sergio ‘Checo’ Pérez cuenta con un apoyo muy especial en el Gran Premio de Japón 2026: su esposa Carola Martínez, la ex Miss Universo Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares.

Este 2026 tiene un toque especial para Sergio ‘Checo’ Pérez , quien tras un año sabático, volvió a la parrilla con una nueva escudería: Cadillac F1 Team.

Por supuesto, para afrontar este importante paso en su carrera, el piloto mexicano no está solo, cuenta con todo el apoyo de su esposa, Carola Martínez, y de sus grandes amigos: la ex miss Universo Ximena Navarrete y esposo, el diputado del PVEM Juan Carlos Valladares, quienes lo acompañaron en el Gran Premio de la Fórmula 1 en Suzuka, Japón.

Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares apoyan a ‘Checo’ Pérez en su regreso a la Fórmula 1

A través de sus redes sociales, Carola Martínez compartió una selfie junto a Sergio ‘Checo’ Pérez, acompañada de la frase “Better Together”. Además, publicó otra imagen en la que aparece una taza de café con el número 11, el mismo que el piloto mexicano utiliza en la parrilla de la Fórmula 1.

Junto a ‘Checo’ Pérez en Japón: Juan Carlos Valladares y Ximena Navarrete estuvieron presentes en Suzuka para apoyar al piloto mexicano. (Instagram)

Juan Carlos Valladares y Ximena Navarrete también viajaron a Japón para estar presentes en Suzuka para apoyar al piloto mexicano durante el fin de semana. La pareja viajó junto al tapatío y su esposa para apoyarlo durante la carrera en Suzuka, además, en redes sociales circulan fotografías de ambas parejas viajando en el mismo avión y visitando algunos lugares de Japón, además, juntos vivieron de cerca la emoción de la Fórmula 1

A través de redes sociales, se dejaron ver algunos momentos de su estancia, reflejando la cercanía y amistad que mantienen fuera de las pistas: “Qué gran fin de semana, gracias compadres, los queremos mucho”. escribió Valladares.

Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares (Instagram)

Con este viaje, queda claro que el respaldo a ‘Checo Pérez’ no solo viene de sus fans, sino también de su círculo más cercano, que lo acompaña en eventos clave de su carrera.

Amistad y familia: el vínculo entre Ximena Navarrete, Juan Carlos Valladares y ‘Checo’ Pérez

La relación entre Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares con Sergio Pérez va más allá de lo público y se ha consolidado como una amistad cercana que también involucra a sus familias.

Juan Carlos Valladares y Ximena Navarrete estuvieron presentes en Suzuka para apoyar a ‘Checo’ Pérez. (Instagram)

Desde hace varios años, la ex Miss Universo y su esposo han compartido distintos momentos con el piloto mexicano y su esposa, Carola Martínez, dejando ver la buena relación que mantienen fuera de los reflectores. Viajes, reuniones y celebraciones han sido parte de esta dinámica, que ha fortalecido su vínculo.

Además, a finales de 2023 Ximena y Juan Carlos eligieron a ‘Checo’ y Carola como los padrinos de bautizo de su segundo hijo, Juan Carlos.

Checo Pérez, Carola Martínez, Ximena Navarrete y Juan Carlos Valladares (Instagram)

Durante el bautizo, celebrado en la Iglesia de la Sagrada Familia en San Luis Potosí, Ximena Navarrete compartió en redes sociales la alegría de este momento especial.