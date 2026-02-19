Vuelcan escoltas de la SSPE tras percance vial; responsable queda detenido

Pertenecientes a la seguridad del titular de los Ceresos en el Estado, escoltas de la SSPE sufrieron esta mañana un accidente luego de ser impactados por un Chevrolet Cavalier que les cerró el paso.



El accidente fue sobre la calle Sierra Pedernales; los uniformados a bordo de una Ford F150 fueron atendidos por paramédicos.

Entre los daños materiales, quedó un poste de la CFE, el cual afectó la electricidad de vecinos. No obstante, el auto responsable quedó también con cuantiosos daños.

Finalmente el responsable del accidente fue detenido por la Policía Vial, tras no contar con seguro ni documentación del auto.