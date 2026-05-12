Día de las Madres dio afluencia y benefició al comercio: Cocentro

La presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) Liliana Aranzola dio a conocer que el primer cuadro de la ciudad obtuvo una buena afluencia durante el fin de semana del día de las madres.

“Principalmente la venta se dio en artículos para mujer, zapaterías, tiendas de ropa, accesorios y más”, comentó.

En este sentido destacó que en la mayoría de los comercios, la actividad económica se dio de buena manera a pesar de que en algunos sectores no se vieron beneficiados.

Cabe destacar que el 10 de mayo es de los mejores días para el comercio, pero debido a la crisis económica no se dieron las expectativas de venta que se esperaban.

Para finalizar comentó que es necesario impulsar el comercio local para dar una derrama económica con empresas chihuahuenses.