Comerciantes ya no soportan malos olores en la Libertad

Ante los fuertes olores que se dan en la calle Libertad y la queja de comerciantes, la presidenta de la Asociación de Comerciantes del Centro (Cocentro) Liliana Aranzola mantuvo un dialogo con dependencias municipales por lo que se dio la limpieza profunda en la zona.

“Esperamos en dios que, si se quite, yo creo que con el mantenimiento se puede lograr destapar algo que este obstruyendo el drenaje, que no se sabe todavía, pero si se percibe muy feo el olor”, comentó.

Asegura que muchas veces la falta de cultura de no poner la basura en su lugar, lo cual genera un grave problema al tener una de las tuberías más antiguas de la ciudad cualquier objeto representa un problema.

Cabe destacar que por la noche de ayer se dio un mantenimiento en la zona del sector comercial de la calle Libertad, esperan que esto sea una solución para el drenaje.