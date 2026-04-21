Visita Alfredo Chávez la colonia Los Huizaches para escuchar a vecinos

El diputado del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Alfredo Chávez Madrid, visitó la colonia Los Huizaches, al sur de la ciudad, donde sostuvo un encuentro con vecinas y vecinos para escuchar sus necesidades y conocer de cerca los problemas que enfrenta la comunidad.

Durante la actividad, el legislador convivió con habitantes del sector y señaló que ese día se instaló un módulo especial del Registro Civil para tramitar actas de nacimiento gratuitas, además de la entrega de apoyos a familias de la colonia. La visita se realizó luego de que la propia comunidad solicitó una reunión para plantear sus inquietudes y abrir un espacio de acercamiento con el diputado.

En el encuentro, vecinas y vecinos expusieron que una de las necesidades más sentidas en la zona es el acceso a la energía eléctrica, ya que carecen de cableado y postes de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por tratarse de un asentamiento irregular. También plantearon temas que corresponden al ámbito municipal, ante lo cual Chávez Madrid se comprometió, junto con su equipo de trabajo, a darles seguimiento y atención. “Venimos a escuchar y a atender lo que la gente necesita en su colonia”, expresó.

El diputado reconoció el trabajo del alcalde Marco Bonilla y el respaldo de la gobernadora Maru Campos para atender a la gente en este tipo de recorridos. En cuanto al tema de la CFE, señaló que girará los oficios correspondientes, con la esperanza de que exista sensibilidad y buena voluntad para dar respuesta a una necesidad básica que las familias de Los Huizaches han venido planteando.