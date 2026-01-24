Vinícius, así pasó de héroe a villano para muchos aficionados del Real Madrid

Siempre en el centro de atención, Vinícius Júnior ha pasado de héroe a villano para muchos aficionados del Real Madrid.

La estrella brasileña de fútbol ha marcado goles cruciales para asegurar títulos de la Liga de Campeones, ha estado cerca de ganar el Balón de Oro y ha liderado una lucha contra el racismo en el fútbol español, y todo eso a los 25 años.

Y sin embargo, ahora, muchos seguidores del Madrid le han dado la espalda.

La multitud en el Estadio Santiago Bernabéu lo abucheó ruidosamente durante los dos últimos partidos en casa. Su nombre fue abucheado cuando se anunció antes del inicio y cuando tocó el balón durante la victoria 2-0 sobre el Levante el fin de semana pasado. Y los abucheos volvieron al inicio del juego a mitad de semana del equipo

contra el Mónaco en la Liga de Campeones.

Su sólida actuación contra el Mónaco, que incluyó un gol y tres asistencias, pareció apaciguar un poco a la multitud, con los abucheos disipándose en la segunda mitad.

Pero con la especulación en curso de que la liga cargada de dinero de Arabia Saudí todavía quiere a Vinícius, los próximos meses podrían ser decisivos para el jugador, quien tiene contrato hasta 2027.

Cuando se le preguntó el viernes si esperaba que Vinícius y el club acordaran pronto una nueva extensión de contrato, el entrenador Álvaro Arbeloa dijo que no era su lugar involucrarse.

