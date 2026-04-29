Vinculan a proceso penal a tres imputados por el delito de violación

La Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género y a la Familia en la Zona Norte, obtuvo autos de vinculación a proceso, dictados en contra de los imputados Amado S. G., Artemio R. R., y Santiago Alfredo O. M., por el delito de violación con penalidad agravada, cometido en hechos distintos, en Ciudad Juárez.

El imputado Amado S. G., enfrentará un proceso penal por hechos registrados a mediados de agosto del año 2018, cuando presuntamente violó a una menor de 14 años de edad, al interior de un domicilio de la colonia Luis Olague.

Mientras que, el imputado Artemio R. R., por hechos registrados el 24 de septiembre del año 2024, cuando presuntamente agredió sexualmente a una persona mayor de edad que no tiene la capacidad de comprender el hecho, en un domicilio de la colonia Libertad.

Finalmente, Santiago Alfredo O. M., por el delito cometido a una menor de 14 años de edad, al interior del jardín de niños “Suraci”, que se ubica en el fraccionamiento Misiones del Portal.

Los referidos imputados fueron detenidos con órdenes de aprehensión solicitadas por agentes del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación Contra la Libertad y Seguridad Sexual y el Normal Desarrollo Psicosexual.

Durante las audiencias, está representación social acreditó ante los Jueces de Control conocedores de las respectivas causas penales, la probable responsabilidad de los imputados con datos de prueba y argumentos incriminatorios fehacientes.

Enfrentarán sus procesos penales bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

***De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los detenidos se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).