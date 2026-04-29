Piden mi “comparecencia” los que están en la lista roja de la DEA: Maru Campos

“Hay que ver quién es quién”, señaló la gobernadora Maru Campos al señalar que, entre los senadores que pretendían hacerla “comparecer”, hay quienes están en la ficha roja de la DEA.

Ello luego de que se dio a conocer que el Gobierno de Estados Unidos solicitó la detención y extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, así como de 9 funcionarios más por presuntos vínculos con el narcotráfico.

Entre los funcionarios señalados se encuentra el senador por Morena, Enrique Inzunza Cázares quien se había desempeñado como secretario general de Gobierno de Sinaloa.