Despliega FGE y DEFENSA operativo conjunto en comunidad del municipio de Madera

Como parte de las acciones de combate frontal a los delitos que afectan a la sociedad, elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Noroeste, desplegó un operativo en la comunidad El Alamillo, municipio de Madera.

La intervención, se llevó a cabo la tarde de ayer martes, y contó con la colaboración de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), quienes en conjunto realizaron un recorrido por diversos sectores.

Aproximadamente 50 elementos estatales y federales, se entrevistaron con pobladores, a fin de estrechar lazos de comunicación y colaboración para detectar acciones ilícitas.

Con estas acciones, la Fiscalía General del Estado, refrenda su compromiso para salvaguardar la integridad de los chihuahuenses.