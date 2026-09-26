Vinculan a proceso a tres sujetos por los delitos de robo agravado y secuestro exprés

La Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través de la Unidad de Investigación de Autos Robados, obtuvo la vinculación a proceso de los imputados José Eduardo D. M., Zadquiel M. C. y Gabriel A. R., por los delitos de robo agravado y secuestro exprés agravado.

El agente del Ministerio Público a cargo de la investigación, acreditó ante el Juez de Control, la probable responsabilidad de los imputados en hechos registrados el 19 de septiembre del año en curso, al interior de un inmueble de la colonia Villa Esperanza, en Ciudad Juárez.

De acuerdo a la investigación ministerial, mediante la violencia física y moral, los imputados ingresaron al mencionado inmueble, en donde ataron de pies y manos a la víctima y la desapoderaron de tres vehículos.

Hechos por los que fueron detenidos con órdenes de aprehensión cumplimentadas por elementos de la Agencia Estatal de Investigación de la Zona Norte.

El Juez de Control del Distrito Judicial Bravos conocedor de la causa penal 3870/2026, ratificó la medida cautelar de prisión preventiva a los imputados y resolvió su situación jurídica, además, fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).