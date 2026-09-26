Caen ocho presuntos implicados en homicidio registrado en la colonia Lealtad

Elementos de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Unidad de Delitos Contra la Vida, en coordinación con agentes de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, de los grupos de Inteligencia y Equipo de Proyectos Especiales, realizaron la detención en flagrancia de siete hombres y una mujer, por su probable participación en el delito de homicidio calificado.

La intervención se llevó a cabo en el fraccionamiento Veredas del Sur, etapa III, donde los agentes aseguraron un vehículo Mazda, color blanco, el cual presuntamente estaría relacionado con el homicidio registrado en la colonia Lealtad.

Durante la acción operativa también fueron aseguradas cinco armas de fuego cortas, así como una cantidad de droga.

Las personas detenidas fueron identificadas como:

•⁠ ⁠Anthony Agustín I. H., de 29 años.

•⁠ ⁠Jorge Luis R. A., de 43 años.

•⁠ ⁠José Eduardo S. L., de 23 años.

•⁠ ⁠Jaime Daniel H. R., de 20 años.

•⁠ ⁠David Alejandro M. P., de 28 años.

•⁠ ⁠Ángel Ulises S. R., de 22 años.

•⁠ ⁠David Leonardo A. H., de 27 años.

•⁠ ⁠Valery Dennis V. C., de 26 años.

Los detenidos, junto con el vehículo, las armas y la droga asegurada, fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente para continuar con las investigaciones y determinar su situación jurídica.

La Agencia Estatal de Investigación refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con las corporaciones de seguridad para el esclarecimiento de hechos violentos y la presentación ante la autoridad de quienes resulten responsables conforme a derecho.