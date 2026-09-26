José Luis Villalobos rinde su Segundo Informe de Actividades Legislativas

El diputado local del PRI y coordinador de Afiliación y Registro Partidario del Comité Ejecutivo Nacional, José Luis Villalobos, rindió su Segundo Informe de Actividades Legislativas, el cual se centró en dos ejes fundamentales respecto a su labor en el Congreso del Estado: turismo y fomento legal en apoyo a la neurodivergencia.

Villalobos García destacó las 72 iniciativas presentadas en dos años, 30 de ellas durante el segundo año legislativo: 26 con carácter de decreto y cuatro proposiciones con carácter de punto de acuerdo.

El legislador informó sobre 32 iniciativas publicadas en el Periódico Oficial del Estado, así como ocho decretos publicados durante el último año.

El legislador priista también compartió los avances de una agenda construida a partir del diálogo con la ciudadanía y enfocada en temas como turismo, salud, educación, juventud, niñez, seguridad e igualdad.

Entre los proyectos impulsados se encuentran la reforma integral a la Ley de Turismo, construida mediante seis foros regionales; acciones para la atención temprana del Trastorno del Espectro Autista; la Cartilla del Neurodesarrollo Infantil; el tamizaje para la detección oportuna; programas de orientación vocacional y medidas para garantizar una educación inclusiva.

También presentaron los resultados de propuestas relacionadas con la recuperación de espacios públicos, el desarrollo de las juventudes rurales, la capacitación en derechos de niñas, niños y adolescentes, así como la protección laboral de las mujeres policías durante el embarazo.

El Segundo Informe Legislativo se trató de un ejercicio de rendición de cuentas para compartir con las familias chihuahuenses el trabajo realizado, sus avances y el impacto de las propuestas promovidas desde el Congreso del Estado.