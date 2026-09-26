Estrechan lazos de colaboración y comunicación entre FGE y CEDH

Con la finalidad de mantener abiertos los canales de comunicación y reafirmar la colaboración interinstitucional, se reunieron el Fiscal de Distrito Zona Norte, Carlos Manuel Salas y la presidenta de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Ada Miriam Aguilera Mercado.

El fiscal Salas, manifestó que el trabajo coordinado en beneficio de la ciudadanía, debe ser una prioridad en cada una de las instituciones que existen en el estado de Chihuahua.

En el encuentro, llevado a cabo este viernes, en la sala juntas del edificio ubicado en el eje vial Juan Gabriel y calle Aserraderos, estuvieron presentes coordinadores de las Unidades de Investigación y jefes de departamento.