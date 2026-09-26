Inicia FDZS proceso penal contra adolescente por el delito de violación en Allende



La Fiscalía de Distrito Zona Sur obtuvo un auto de vinculación a proceso penal, dictado en contra del adolescente de iniciales C.O.J.M., de 14 años de edad, por el delito de violación con penalidad agravada.



Durante la audiencia, el Ministerio Público adscrito a la Unidad Especializada en Justicia Penal para Adolescentes, expuso los datos de prueba recabados como parte de las investigaciones ministeriales, para acreditar la probable responsabilidad del imputado el delito cometido a una niña de seis años de edad, en hechos ocurridos en junio de 2024, en el municipio de Allende.



Luego de analizar los argumentos y datos de prueba expuestos por esta representación social, el Órgano Jurisdiccional resolvió vincular a proceso al adolescente imputado, quien llevara a cabo su proceso bajo medidas cautelares consistentes en acudir a firma periódica, la prohibición de acercarse a la víctima y la restricción para salir del estado.



Asimismo, el Juez de Control fijó un plazo de un mes para el cierre de la investigación complementaria.



**Toda persona adolescente debe ser considerada y tratada como inocente en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia firme emitida por órgano jurisdiccional en los términos señalados en esta ley (artículo 26 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes).