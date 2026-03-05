Vinculan a proceso a pareja detenida con droga y un arma de fuego en Quintas San Sebastián

La Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Narcomenudeo de la Fiscalía de Distrito Zona Centro, obtuvo la vinculación a proceso de los imputados Francisco Javier B. A. , y Lesly Johana P. A. , por delitos contra la salud en su modalidad de posesión simple de narcóticos.

En el caso del masculino, también fue vinculado a proceso por portación ilegal de arma de fuego.

Los imputados fueron detenidos durante un cateo efectuado por elementos de la Agencia Estatal de Investigación adscritos a la Unidad de Delitos contra la Vida, en coordinación con la Policía Municipal, la noche del 25 de febrero de 2026, en un domicilio de la calle Amalia Peláez del fraccionamiento Quintas San Sebastián, en la ciudad de Chihuahua.

En la intervención se les aseguró un arma de fuego calibre .9mm, con la leyenda Glock con su cargador abastecido con 15 cartuchos útiles del mismo calibre, así como un arma de fuego tipo revolver con la leyenda COLTS PTFA calibre .38, abastecida con seis cartuchos útiles.

Además, una bolsa transparente que contenía cannabis con un peso de 158.55 gramos y una bolsa transparente que contenía metanfetamina con un peso de 30.82 gramos.

El Juez de Control del Distrito Judicial Morelos conocedor de la causa penal 530/2026, impuso la medida cautelar de prisión preventiva al imputado Francisco Javier B. A., mientras que, a la imputada Lesly Johana P. A., le dictó una salida alterna consistente en la suspensión condicional del proceso a prueba.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, toda persona imputada se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales)