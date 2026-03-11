El Ministerio Público de la Fiscalía de Distrito Zona Norte, obtuvo la vinculación a proceso de los imputados Nataly Isela D.V., y Martín Alberto C., por su probable responsabilidad en el delito de homicidio agravado y calificado, cometido a un menor de edad, en Ciudad Juárez.

Los imputados fueron detenidos la noche del 04 de marzo, por elementos de la Policía Municipal, después de que llevaron al menor de edad a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), inicialmente por los posibles delitos de omisión de cuidados y desobediencia y resistencia de particulares.

De acuerdo a las indagatorias a cargo de la Unidad de Delitos Contra la Vida, los imputados golpearon al menor de seis años de edad de iniciales D. A. C. D., en repetidas ocasiones con instrumentos contundentes, siendo la causa de muerte, shock hipovolémico hemorrágico, consecutivo a laceración hepática por trauma cerrado en abdomen, en hechos registrados entre los días 2 y 4 de marzo del presente año, al interior de un domicilio que se ubica en la calle Dr. Alfonso Quiroz Reyes de la colonia Lucio Blanco.

Con base en los datos de prueba expuestos por la representación social, el Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica de la pareja de imputados, misma que enfrentarán bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

Para lo cual se estableció un plazo de 04 meses para el cierre de la investigación complementaria.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presume inocentes mientras no se declaren sus responsabilidades mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales). COMUNICADO DE PRENSA

FGE/FDZN/M

Ciudad Juárez, Chih., a 11 de marzo de 2026

Vinculan a proceso a imputados por la muerte de un niño de seis años de edad

