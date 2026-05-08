FGR logra extinción de dominio a mansión de Lozoya valuada en 51 mdp

Luego de un litigio de casi cinco años la Fiscalía General de la República (FGR) logró que de manera definitiva un tribunal colegiado dictara que la residencia valuada en más de 51 millones de pesos pasara a favor del estado y con ello Emilio Lozoya Austin, ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), perdiera en definitiva esa propiedad.



Lozoya fue acusado de haber realizado operaciones con recursos de procedencia ilícita y fraude con la compra de la planta de Agronitrogenados al empresario Alonso Ancira y también fue imputado por recibir sobornos de de la empresa brasileña Odebrecht para entregarle contratos de obra con sobreprecio.



La FGR informó que obtuvo una resolución favorable “que confirmó como procedente la acción de extinción de dominio sobre una residencia ubicada en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México, valuada en más de 51 millones de pesos”.



Lo anterior fue resultado de haber interpuesto los recursos necesarios para que el el Primer Tribunal Colegiado en materia Civil con sede en la ciudad de México dictara la sentencia definitiva en el juicio de amparo promovido por Emilio Lozoya en contra de la extinción de dominio sobre el inmueble ubicado en Colonia Lomas de Bezares.



De acuerdo con la información dada a conocer por la institución ministerial “con base en las pruebas recabadas, se acreditó que fue adquirida con recursos de procedencia ilícita, relacionados con la venta a sobrecosto” de la planta de Agronitrogenados, durante la gestión de Lozoya como director de Pemex.



El procedimiento legal inició en 2021, cuando la FGR presentó la demanda de extinción de dominio, y en primera instancia el Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Extinción de Dominio declaró que no era procedente la mencionada acción, por lo que se interpuso el recurso de apelación que fue resuelto por el Primer Tribunal Colegiado de Apelación en materia Civil.