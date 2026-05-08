Mujer se lanza de puente en Los Nogales y Tecnológico; resulta con fracturas

Una joven de 21 años de edad intentó privarse de la vida al lanzarse desde un puente ubicado en el cruce de Vialidad Los Nogales y avenida Tecnológico.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer presuntamente enfrentaba problemas de depresión y decidió arrojarse al vacío, sufriendo múltiples lesiones y fracturas tras la caída.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención médica y posteriormente trasladarla a un hospital.

Elementos de la Policía Municipal y agentes de Vialidad también arribaron a la zona, donde fue necesario cerrar por varios minutos la circulación sobre la avenida Tecnológico, generando caos vehicular.