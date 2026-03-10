Vinculan a proceso a imputados por el robo de 34 mil 400 pesos y dólares

Contactaron a la víctima por medio de una red socio digital, quien buscaba comprar dólares y lo citaron en Puerta Savona

La Fiscalía de Distrito Zona Centro obtuvo este martes 10, la vinculación a proceso de los imputados José Evenecer G. L., y Beatriz Samantha E. C., por los delitos de robo con violencia, robo de vehículo y variación del nombre, este último solo en el caso de la mujer.

El agente del Ministerio Público de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos de Robo, acreditó ante el Juez de Control conocedor de la causa penal 580/2026, la probable responsabilidad de los imputados, por hechos delictivos cometidos en perjuicio de una víctima masculina, en la ciudad de Chihuahua.

De acuerdo con la investigación ministerial, el 3 de marzo del año en curso, Beatriz Samantha E. C. y José Evenecer G. L. citaron en un domicilio de la calle Puerta Santuario, de la colonia Puerta Savona, a la víctima, quien estaba interesada en adquirir 2 mil dólares, para lo cual la habían contactado por medio de una red sociodigital.

Al arribar al lugar de la cita, la víctima entró a la vivienda y observó que había otras dos personas del sexo masculino, quienes lo golpearon, amenazaron y agredieron con armas blancas, para arrojarlo al suelo.

En conjunto, los agresores lo despojaron de 34 mil 400 pesos, 82 dólares, su cartera, el teléfono celular, y las llaves de su vehículo marca Nissan, línea Tida, modelo 2015.

La víctima logró escapar y pedir ayuda a los cuerpos de seguridad, que lograron detener a José Evenecer G. L., originario de Nuevo Casas Grandes, y a Beatriz Samantha E. C., nacida en Ciudad Juárez.

Esta última persona, además, proporcionando un nombre distinto al real, en el momento de su detención.

Los datos de prueba aportados por la Policía Ministerial de la Agencia Estatal de Investigación, adscritos a la Fiscalía de Distrito Zona Centro, permitieron llevar ante el Juez de Control a los detenidos, el 6 de marzo, para que el agente del Ministerio Público les imputara los referidos delitos.

En la audiencia inicial, la autoridad judicial les impuso la medida cautelar de prisión preventiva por lo que dure el proceso, mientras que en la continuación desarrollada hoy, fijó un plazo de 2 meses para la investigación complementaria.

El trabajo de esta representación social, muestra el compromiso de los elementos policiacos para formular de manera pronta la justicia, y otorgar la seguridad de los ciudadanos que se ven expuestos a una acción que atenta a su integridad no solo física y moral, sino también patrimonial.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).