Vinculan a proceso a imputados por el delito de trata cometido a un menor de edad

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, obtuvo un auto de vinculación a proceso dictado por un Juez de Control del Distrito Judicial Benito Juárez, en contra de los imputados Santiago B. E., de 24 años de edad y Rafael Ángel M. M., de 46 años de edad, por el delito de trata de personas.

En la continuación de la audiencia inicial, un agente del Ministerio Público acreditó con datos de prueba fehacientes la probable responsabilidad de los imputados por el citado delito en su modalidad de mendicidad.

Los imputados fueron detenidos el 04 de mayo del 2026, por elementos de Seguridad Pública Municipal, en las calles 16 de septiembre y José de San Martin, en la ciudad de Cuauhtémoc, en atención a un reporte ciudadano que alertaba sobre dos sujetos que obligaban a un menor de edad a ingerir bebidas embriagantes.

Durante la indagatoria se pudo establecer que también obligaban a la víctima a pedir dinero, el cual le quitaban para comprar bebidas embriagantes e inhalantes.

El Juez de Control conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica de los imputados, además de imponerles la medida cautelar de prisión preventiva y fijar un plazo de dos meses para la investigación complementaria.

La Fiscalía de Distrito Zona Occidente, reitera su compromiso de trabajar en favor de la sociedad en la investigación y persecución de delitos en coordinación con otras corporaciones e instituciones de Gobierno y llevar ante los tribunales a los responsables de cometerlos.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, los imputados se presumen inocentes mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).