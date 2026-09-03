Vinculan a proceso a imputado por homicidio imprudencial agravado

Permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva en el Cereso número 1.

La Fiscalía de Distrito Zona Centro, a través de la Unidad Especializada en Investigación de Delitos contra la Vida, obtuvo la vinculación a proceso dictada en contra de Luis Fernando E. I., por el delito de homicidio imprudencial agravado, por hechos registrados el pasado viernes 28 de agosto, en la calle Tomás Valles, de la ciudad de Chihuahua.

Hoy, miércoles 2 de septiembre, el Juez de Control del Distrito Judicial Morelos, conocedor de la causa penal 2447/26, resolvió la situación jurídica del imputado y ordenó su traslado al Centro de Reinserción Social (CERESO) número 1 de Aquiles Serdán, en donde permanecerá bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

De acuerdo con las investigaciones ministeriales, Luis Fernando E. I. conducía un vehículo de la marca Volvo, modelo 2026, cuando impactó un automóvil de la marca Nissan March, conducido por Basilio C. I., de 64 años de edad, quien perdió la vida en el lugar.

Tras los hechos, el imputado trató de huir y fue detenido por agentes de la Policía de Vialidad de la Subsecretaría de Movilidad, de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, quienes lo pusieron a disposición del Ministerio Público.

Las investigaciones establecieron que el imputado conducía a exceso de velocidad y bajo los influjos de metanfetamina y cocaína.

En tanto se realiza su traslado al CERESO número 1, la custodia del imputado se encuentra a cargo de la Policía Procesal, perteneciente al Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Esta representación social refrenda su compromiso con la aplicación de la justicia y el respeto irrestricto al debido proceso.

De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial, conforme al artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales.