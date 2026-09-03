Detienen a Luis de Llano por incumplimiento de sentencia de la SCJN en caso de Sasha Sokol 

Ciudad de México. El productor Luis de Llano fue detenido la tarde de este miércoles a las 15 horas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX y trasladado al Centro de Sanciones Administrativas y Reintegración Social San Fernando, al dar cumplimiento a dos órdenes emitidas por una jueza del Tribunal Superior de Justicia, ante la resistencia del condenado a cumplir con lo ordenado en una sentencia definitiva e inacatable de la Suprema Corte de Justicia de la Nacional (SCJN), según informo, por medio de un comunicado, el equipo de representación legal de Sasha Sokol.

Asimismo, por desacato, y no grabar y exhibir al juzgado una disculpa pública por abusar sexualmente de ella, cuando era menor de edad. A decir de la misiva, cada una de estas resoluciones judiciales le imponen un arrestro por 15 horas acumulables.

A través del comunicado de prensa la defensa de Sokol señaló que este arresto no es un hecho aislado ni sorpresivo. Llega después de meses de incumplimiento, multas ignoradas y múltiples requerimientos de la juez que Luis de Llano desatendió.

Las órdenes de arrestro “son medidas de apremio por dos incumplimientos distintos y por separado derivados de la sentencia de la SCJN: “De Llano se ha negado a grabar y exhibir al juzgado una disculpa pública dirigida a Sasha Sokol, y el condenado se ha negado, también, a publicar la síntesis de la sentencia donde confirmó su responsabilidad por daño moral en contra de Sokol, al haber comprobado que fue víctima de abuso sexual siendo menor de edad”.

Cabe señalar que, las medidas de apremio son herramientas que establece la ley para obligar a una persona a acatar las órdenes judiciales, que contemplan diversas medidas, desde multas, hasta el arrestro administrativo de hasta 36 horas.

De continuar con el incumplimiento de la setencia y el desafía sistemático de las órdenes judiciales, comentaron en el texto los abogados de Sokol, podría configurarse un delito que implica hasta cinco años de prisión.

Confirma SSC detención y traslado a “San Fernando” para personas sujetas a arresto administrativo



La Secretaría de Seguridad Ciudadana informó que esta tarde fue detenido el productor Luis de Llano por haber incumplido con una sentencia emitida por un Juez del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

El aseguramiento ocurrió a las 15:00 horas de este miércoles y fue trasladado al Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social “San Fernando”, ubicado en la avenida San Fernando 1, colonia Tlalpan Centro.

En este lugar deberá cumplir un arresto de 15 horas acumuladas, por haber incumplido en dos puntos, el primero negarse a grabar y exhibir al juzgado una disculpa pública dirigida a Sasha Sokol, y seguneo, publicar la síntesis de la sentencia donde se confirmó su responsabilidad por daño moral en contra de Sasha Sokol, al haberse comprobado que fue víctima de abuso sexual siendo menor de edad.

Dicho Centro de Sanciones no es el conocido como Torito, precisaron, sino que es un lugar habilitado desde junio pasado para fortalecer las capacidades institucionales de recepción, custodia, clasificación y atención de personas sujetas a arresto administrativo.

El espacio operará bajo la dirección y control del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social, dependiente de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, y será utilizado exclusivamente para tareas relacionadas con la recepción temporal de personas arrestadas, custodia administrativa, separación y clasificación operativa, actividades de integración social, servicios médicos y apoyo logístico.