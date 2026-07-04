Toman protesta las nuevas dirigencias del IRH y ONMPRI de Ciudad Juárez; Álex Domínguez llama a fortalecer la formación política y el liderazgo de las mujeres

El Partido Revolucionario Institucional (PRI) llevó a cabo la toma de protesta de las nuevas dirigencias del Instituto Reyes Heroles (IRH) y del Organismo Nacional de Mujeres Priistas (ONMPRI) del Comité Directivo Municipal de Ciudad Juárez.

El evento contó con la presencia del presidente del Comité Directivo Municipal del PRI en Ciudad Juárez, Alberto Reyes Castro, así como de la secretaria general del CDM, Mirza Panes Favela, además de dirigentes, sectores, organizaciones y militantes priistas de todo el estado de Chihuahua, quienes respaldaron este importante relevo en la vida interna del partido.

Durante la ceremonia, encabezada por el presidente estatal del PRI en Chihuahua y diputado federal, Álex Domínguez, se destacó la importancia de consolidar cuadros preparados, fortalecer la participación ciudadana y continuar impulsando el liderazgo de las mujeres dentro del partido.

En el ONMPRI de Ciudad Juárez, rindió protesta la siguiente dirigencia:

Presidenta: Luisa del Carmen Hernández Navarrete.

Secretaria General: Claudia Angélica Hernández Navarrete.

Secretaria de Organización: Dora Lizeth Soto Nieto.

Secretaria de Operación Política: Patrona Solís Fuentes.

Coordinadora de Mujeres Jóvenes: Roxana Jaylin Rocha Juárez.

Coordinadora de Comunicación: Karla Melissa Navarrete.

Asimismo, quedó formalmente instalada la nueva dirigencia del Instituto Reyes Heroles (IRH) de Ciudad Juárez, presidida por Diego López Martínez, acompañado por Marcela Arenivar Velázquez como secretaria general; Christopher Daniel Saldaña Méndez, en la Secretaría de Finanzas; Mayor en retiro Arnoldo González Gómez, como subsecretario de Organización, y Abel Neftalí Patiño Martínez, al frente de la Secretaría de Vinculación con Instituciones Educativas.

En su mensaje de clausura, Álex Domínguez señaló que el PRI continúa renovando sus estructuras con mujeres y hombres comprometidos, preparados y cercanos a la ciudadanía, convencido de que la capacitación política, la organización territorial y el fortalecimiento de los liderazgos femeninos y juveniles serán determinantes para construir una alternativa sólida para Chihuahua.

Finalmente, el dirigente estatal felicitó a las y los nuevos integrantes de ambas dirigencias y los convocó a desempeñar su responsabilidad con unidad, trabajo permanente y vocación de servicio, fortaleciendo la presencia del PRI en Ciudad Juárez y en todo el estado.