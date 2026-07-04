Desatan tormenta México y FIFA

El ambiente previo al partido entre México e Inglaterra se calentó: confusión por la hora del encuentro, aumento de la seguridad, los seleccionados regresaron su “regalazo”…

Pelotean horario del juego del Tri

Con el pretexto de que habría una tormenta eléctrica mañana por la tarde, el Gobierno de la CDMX y la FIFA intentaron adelantar al mediodía el México-Inglaterra programado para disputarse a las 18:00 horas.

Pero la tormenta la desataron ambas entidades al provocar un caos entre las selecciones involucradas y aficionados que ya habían programado sus desplazamientos para el horario convocado. Al final, la FIFA desistió de su intento.Aunque la Federación Mexicana de Futbol daba por un hecho el cambio ayer al mediodía, el entrenador Javier Aguirre reaccionó furioso y calificó la modificación “como una patada en el estómago”, que alteraba los planes de trabajo.

Información de Agencia Reforma