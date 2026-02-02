Vinculan a proceso a imputado por feminicidio en Cuauhtémoc

Agentes del Ministerio Público, obtuvieron la vinculación a proceso del imputado Rubén Armando A. S., tras acreditar su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, cometido en la ciudad de Cuauhtémoc.

De acuerdo a la investigación ministerial, el imputado privó de la vida a Lorena A. M., con disparo de arma de fuego, en hechos ocurridos el 15 de noviembre del 2025, en un domicilio ubicado en la colonia del Barrio de la Presa.

En la continuación de audiencia inicial, está representación social expuso suficientes datos de prueba, consistentes en entrevistas, informes policiales y periciales, para acreditar la posible participación del imputado de 27 años de edad, en el citado delito.

La detención del imputado, el 27 de enero del 2026, estuvo a cargo de agentes investigadores que le cumplimentaron una orden de aprehensión en la colonia Ex Agrícola San Antonio, en la ciudad de Cuauhtémoc.

El Juez de Control del Distrito Judicial Benito Juárez conocedor de la causa penal, resolvió la situación jurídica del imputado, misma que enfrentará bajo la medida cautelar de prisión preventiva.

**De acuerdo con las leyes y normas vigentes, el imputado se presume inocente mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por la autoridad judicial (artículo 13 del Código Nacional de Procedimientos Penales).